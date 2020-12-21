У Південній Кореї зафіксували рекордну смертність від COVID-19

У Південній Кореї на ранок понеділка, 21 грудня, зафіксований найвищий показник смертності від COVID-19 з початку пандемії – 24 померлих.

Як пише Reuters, через це влада столиці країни Сеула, провінції Кенгі та міста Інчхон ввели безпрецедентні карантинні обмеження. Вони діятимуть з 23 грудня по 3 січня.

Згідно з новими правилами, під час різдвяних і новорічних свят на зазначених територіях заборонено збиратися більше ніж вчотирьох. Заборона поширюється на всі заходи, крім похоронів та весіль (зараз заборонені збори більше ніж дев'яти осіб).

Зроблено це всупереч протидії національного уряду Південної Кореї введенню суворого карантину в країні, пише агентство.

За словами виконувача обов'язки мера Сеула Со Чжон Хепа, жорсткі обмеження – це "останній шанс" зупинити поширення коронавірусної інфекції.

У Сеулі, Інчхоні та провінції Кенгі мешкає близько половини 51-мільйонного населення Південної Кореї.

За даними американського університету Джона Хопкінса, станом на 21 грудня, в країні з початку пандемії заразилася коронавірусом 50 591 особа, померло 698.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Південній Кореї після вакцинації від грипу померли 13 осіб. Це викликало паніку в населення. Всього щеплення від грипу зробили 13 млн жителів країни.

За інформацією місцевих медиків, результати розтину та проведені аналізи не виявили зв'язку між летальними наслідками й вакциною. Проте суспільну довіру до програми вакцинації було підірвано, а корейська асоціація медиків закликала припинити її до з'ясування обставин смерті.