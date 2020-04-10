У Південній Кореї зафіксували повторний спалах коронавірусу: інфікувалася майже сотня людей

У Південній Кореї зафіксували спалах повторного захворювання коронавірусом СOVID-19.

Про це повідомляє видання Yonhap. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї, йдеться про 91 людину.

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"Понад 90 людей, які повністю вилікувалися від коронавірусу, знову отримали позитивний результат тесту на COVID-19", – йдеться у повідомленні.

У Південній Кореї зафіксували повторний спалах коронавірусу

На думку експертів, ймовірно, йдеться не про повторне інфікування, а реактивування коронавірусу. Адже він може залишатися латентним у певних клітинах і повторно "атакувати" органи дихання людини.

Нагадаємо, раніше у Таїланді 38-річна жінка з провінції Чаяпхум вдруге інфікувалася новим коронавірусом після одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української інфекціоністки Алли Мироненко, той факт, що лабораторії в Україні не перевантажені тестуванням на коронавірус, є добрим знаком, адже це свідчить про незначне зростання інфікованих.

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