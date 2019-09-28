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28 вересня • оновлено в 18:42
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У Південній Кореї вибухнуло і загорілося судно з росіянами: моторошні відео НП

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У порту Ульсан (Південна Корея) в суботу, 28 вересня, сталися вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманські островів, на якому перевозили нафтопродукти.

Серед членів екіпажу є громадяни Росії і Філіппін. Попередньо відомо про дев'ять постраждалих, стан одного з них оцінюється як важкий, передає "РИА Новости" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався близько 10:51 за місцевим часом. У момент НП на борту корабля перебувало 25 членів екіпажу, вони були евакуйовані.

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У Південній Кореї вибухнуло і загорілося судно з росіянами: моторошні відео НП

Скрін відео

Вогонь швидко поширився по корпусу судна і перекинувся на інший, пришвартований поруч, вантажний корабель Bow Dalian під прапором Сінгапуру. На борту другого судна знаходився 21 член екіпажу, про їх національну приналежність невідомо.

Чи є серед постраждалих росіяни, поки не уточнюється. За даними журналістів, Stolt Groenland знаходився на ремонті.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Норвегії з порту Брейвіка в місті Тромсе людей евакуювали через масштабну пожежу на російському траулері "Бухта Наездник". 12 людей звернулися за медичною допомогою після НП.

У результаті загасити вогонь не вдалося і російський корабель затонув. Момент потрапив на відео.

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Місце
Південна Корея
Теги
Новини Росії пожежа вибух видео
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Нічого собі "відремонтували"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шашлык однако)))
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bel serg
bel serg
Ух ты как цап смердючий дымит с огоньком!!!
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