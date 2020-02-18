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18 лютого • оновлено в 13:46
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У Південній Кореї вантажівка з хімікатами вибухнула після ДТП в тунелі: багато жертв. Фото і відео

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У Південній Кореї 18 лютого відбулися одразу дві масштабні аварії в тунелі швидкісного шосе, в результаті яких загинули три людини і ще 43 постраждали.

Про це повідомляє агентство Рьонхап із посиланням на поліцію і пожежників (щоб подивитися фото і відео НП, доскрольте сторінку до кінця).

Так, перша ДТП трапилася о 12:23 за місцевим часом на трасі, яка з'єднує місто Сунчхон у провінції Чолла-Намдо і повіт Ванчжу в провінції Чолла-Пукто. Автоцистерна з 18 тоннами азотної кислоти перекинулася в тунелі, що спричинило зіткнення ще приблизно 30 авто. Водночас вантаж цистерни розлився і моментально загорівся.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула вантажівка з хімікатами

У Південній Кореї в тунелі вибухнула вантажівка з хімікатами

Причина події поки не встановлена, але передбачається, що фуру й інші автомобілі могло занести на вкритій льодом і снігом дорозі.

"Ми досі не можемо встановити точну причину аварії, але дорога поблизу була набагато слизькіша, ніж зазвичай через сильний снігопад, який почався рано вранці", – зазначили правоохоронці.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом

Скріншот із відео

Також у поліції додали, що друга ДТП трапилася всього за декілька сотень метрів від місця першого зіткнення і майже у той самий час. Тому було вирішено повністю перекрити тунелі.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом

hg-times.com

Поранених шпиталізували в довколишні лікарні. Повідомляється, що щонайменше шестеро з них зараз перебувають у важкому стані.

Через аварію було вирішено повністю перекрити тунелі

Через аварію було вирішено повністю перекрити тунелі

Скріншот із відео

Також зазначається, що на території поблизу місць ДТП випало приблизно 5,9 сантиметра снігу.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом

img0.yna.co.kr

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Баку (Азербайджан) вранці у вівторок, 18 лютого, спалахнула сильна пожежа в найбільшому торговому центрі "Садарак".

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Автор
Діна Баронова
Місце
Південна Корея
Тег
аварія
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