У Південній Кореї вантажівка з хімікатами вибухнула після ДТП в тунелі: багато жертв. Фото і відео

У Південній Кореї 18 лютого відбулися одразу дві масштабні аварії в тунелі швидкісного шосе, в результаті яких загинули три людини і ще 43 постраждали.

Про це повідомляє агентство Рьонхап із посиланням на поліцію і пожежників (щоб подивитися фото і відео НП, доскрольте сторінку до кінця).

Так, перша ДТП трапилася о 12:23 за місцевим часом на трасі, яка з'єднує місто Сунчхон у провінції Чолла-Намдо і повіт Ванчжу в провінції Чолла-Пукто. Автоцистерна з 18 тоннами азотної кислоти перекинулася в тунелі, що спричинило зіткнення ще приблизно 30 авто. Водночас вантаж цистерни розлився і моментально загорівся.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула вантажівка з хімікатами

Причина події поки не встановлена, але передбачається, що фуру й інші автомобілі могло занести на вкритій льодом і снігом дорозі.

"Ми досі не можемо встановити точну причину аварії, але дорога поблизу була набагато слизькіша, ніж зазвичай через сильний снігопад, який почався рано вранці", – зазначили правоохоронці.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом Скріншот із відео

Також у поліції додали, що друга ДТП трапилася всього за декілька сотень метрів від місця першого зіткнення і майже у той самий час. Тому було вирішено повністю перекрити тунелі.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом hg-times.com

Поранених шпиталізували в довколишні лікарні. Повідомляється, що щонайменше шестеро з них зараз перебувають у важкому стані.

Через аварію було вирішено повністю перекрити тунелі Скріншот із відео

Також зазначається, що на території поблизу місць ДТП випало приблизно 5,9 сантиметра снігу.

У Південній Кореї в тунелі вибухнула фура з азотом img0.yna.co.kr

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Баку (Азербайджан) вранці у вівторок, 18 лютого, спалахнула сильна пожежа в найбільшому торговому центрі "Садарак".

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