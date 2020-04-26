Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, довкола погіршення самопочуття якого останнім часом ходить безліч чуток, живий і здоровий.

Про це повідомив помічник президента Південної Кореї Мун Чже-Ін. Його слова цитує Fox News.

"Кім Чен Ун живий і здоровий. Він перебуває у районі Вонсан із 13 квітня. Підозрілих рухів поки не виявлено", – сказав він.

Кім Чен Ин dw.com

Водночас інші джерела в Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор, ймовірно, не помер, але відновлюється після складної операції.

А один зі співрозмовників видання підкреслив, що чутки про смерть Кім Чен Ина з'являлися і раніше, коли він просто звертався за медичною допомогою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.