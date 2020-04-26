У Південній Кореї пролили світло на зникнення Кім Чен Ина
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, довкола погіршення самопочуття якого останнім часом ходить безліч чуток, живий і здоровий.
Про це повідомив помічник президента Південної Кореї Мун Чже-Ін. Його слова цитує Fox News.
"Кім Чен Ун живий і здоровий. Він перебуває у районі Вонсан із 13 квітня. Підозрілих рухів поки не виявлено", – сказав він.
Водночас інші джерела в Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор, ймовірно, не помер, але відновлюється після складної операції.
А один зі співрозмовників видання підкреслив, що чутки про смерть Кім Чен Ина з'являлися і раніше, коли він просто звертався за медичною допомогою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японське ЗМІ Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.
Японські ЗМІ заявили, нібито лікар, який проводив операцію на серці лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, не зміг закінчити хірургічні маніпуляції у встановлені терміни. Це нібито і стало можливою причиною передсмертного стану північнокорейського диктатора.