Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, довкола погіршення самопочуття якого останнім часом ходить безліч чуток, живий і здоровий.

Про це повідомив помічник президента Південної Кореї Мун Чже-Ін. Його слова цитує Fox News.

"Кім Чен Ун живий і здоровий. Він перебуває у районі Вонсан із 13 квітня. Підозрілих рухів поки не виявлено", – сказав він.

Кім Чен Ин dw.com

Водночас інші джерела в Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор, ймовірно, не помер, але відновлюється після складної операції.

А один зі співрозмовників видання підкреслив, що чутки про смерть Кім Чен Ина з'являлися і раніше, коли він просто звертався за медичною допомогою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.

Японські ЗМІ заявили, нібито лікар, який проводив операцію на серці лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, не зміг закінчити хірургічні маніпуляції у встановлені терміни. Це нібито і стало можливою причиною передсмертного стану північнокорейського диктатора.

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