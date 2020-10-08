У Південній Кореї пожежа перетворила 33-поверхову житлову висотку на палаючий факел: 49 постраждалих. Фото та відео НП

Юрій Сергієнко Світ 21:18, 8.10.2020 Оновлено: 22:08, 8.10.2020

У південнокорейському місті Ульсан у четвер, 8 жовтня, в 33-поверховому житловому комерційному будинку Samhwan трапилася масштабна пожежа.

Займання почалося на 12-му поверсі в житловому будинку, після чого вогонь перекинувся на всю будівлю. Цьому сприяв сильний вітер, пише SAOstar (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вогонь охопив усю висотку в Південній Кореї.
Saostar.vn

Після того як вогонь дістався до 30-го поверху, загасити пожежу стало неможливо. Водночас пожежники все ж намагаються ліквідувати вогонь, а також з'ясовують причини займання.

Спочатку пожежа виникла на 12-му поверсі будівлі Samhwan.
Saostar.vn

Сотні людей було евакуйовано. Поки відомо про 49 постраждалих, їх госпіталізували.

З палаючої будівлі евакуювали сотні людей.

Видання зазначає, що з 1-го по 3-й поверх розташований торговельний центр, а з 4-го по 33-й поверх – квартири, в яких проживали 127 сімей.

Пожежники намагаються загасити пожежу в Ульсані.
Saostar.vn
Місто Ульсан, де загорівся житловий будинок, розташований на південному сході країни.
Google Maps
Пожежа трапилася в житловому будинку міста Ульсан.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у південнокорейському місті Інчхон 29 квітня розгорілася масштабна пожежа на будівельному майданчику. У результаті загинуло щонайменше 38 людей, ще 10 отримали травми.

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