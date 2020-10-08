У Південній Кореї пожежа перетворила 33-поверхову житлову висотку на палаючий факел: 49 постраждалих. Фото та відео НП

У південнокорейському місті Ульсан у четвер, 8 жовтня, в 33-поверховому житловому комерційному будинку Samhwan трапилася масштабна пожежа.

Займання почалося на 12-му поверсі в житловому будинку, після чого вогонь перекинувся на всю будівлю. Цьому сприяв сильний вітер, пише SAOstar (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Після того як вогонь дістався до 30-го поверху, загасити пожежу стало неможливо. Водночас пожежники все ж намагаються ліквідувати вогонь, а також з'ясовують причини займання.

Сотні людей було евакуйовано. Поки відомо про 49 постраждалих, їх госпіталізували.

Видання зазначає, що з 1-го по 3-й поверх розташований торговельний центр, а з 4-го по 33-й поверх – квартири, в яких проживали 127 сімей.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı https://t.co/6TK4aIX7UT pic.twitter.com/eeuO96mgDV - Akşam Gazetesi (@Aksam) October 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у південнокорейському місті Інчхон 29 квітня розгорілася масштабна пожежа на будівельному майданчику. У результаті загинуло щонайменше 38 людей, ще 10 отримали травми.