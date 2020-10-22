У Південній Кореї почалася паніка через смерті після вакцинації від грипу

У Південній Кореї після вакцинації від грипу померли 13 осіб. Це спричинило панічні настрої серед населення, однак влада намагається заспокоїти своїх громадян.

Професор медицини Кім Чжун Кон зазначив, що результати розтину і проведені аналізи поки не виявили зв'язку між летальними наслідками і вакциною, пише ВВС.

Незважаючи на це, суспільна довіра до програми вакцинації підірвана, а корейська асоціація медиків закликала припинити її до з'ясування обставин смерті.

Усього в країні щеплення від грипу зробили 13 мільйонів людей.

Серед померлих – 17-річний хлопець, решта – літні люди, у яких були супутні захворювання.

Міністр охорони здоров'я Пак Нін Ху зазначив, що програма не зупинятиметься. Водночас він запевнив, що вакцину перевірять ще раз, починаючи з процесу виробництва.

До цього програму вакцинації призупиняли на три тижні, коли з'ясувалося, що близько 5 млн доз препарату зберігалися за кімнатної температури, а не в холодильниках. Усю партію було відкликано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут спрогнозував появу в Україні цього сезону нових вірусів грипу.