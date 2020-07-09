У Південній Африці від COVID-19 померла королева

У Південній Африці внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19, померла королева Нолоізо Санділе.

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Як повідомляє ВВС, вона представляла одну з монарших сімей регіону.

Віцепрезидент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що вона була "оплотом традиційних цінностей, принциповим лідером, яка надихала свій народ".

Він додав, що Санділе зіграла значну роль у розвитку свого королівства в Східному Кейпе.

Видання пояснює, що в Південній Африці є сім офіційно визнаних монархів, які представляють різні етнічні клани і групи. Королева Нолоїзо, сестра нинішнього монарха Зулу, короля Гудвіла Звелітіні, була регентом королівської сім'ї свого клану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 71-річний принц Чарльза в Великобританії перехворів на коронавірус.