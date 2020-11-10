У Pfizer заявили, що вакцина проти COVID-19 може бути безкоштовною в США

Вікторія Довгань Світ 12:33, 10.11.2020 Оновлено: 12:47, 10.11.2020

Вакцина проти коронавірусу COVID-19, розроблена американським фармацевтичним гігантом Pfizer, може стати безкоштовною для всіх жителів США.

Про це у своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці The Hill у Twitter, заявив голова компанії Альберт Бурла. Він також підкреслив, що Pfizer за досить низькою ціною забезпечить Вашингтон дозами вакцини (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, вакцина буде доступна безкоштовно всім американським жителям", – запевнив Бурла, висловивши припущення, що більшість країн також забезпечать своє населення препаратом державним коштом. "Я вважаю, багато країн зроблять те ж саме", – висловив свою думку голова Pfizer.

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