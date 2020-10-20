У Перу знайшли геогліф кота віком понад дві тисячі років. Фото

У Перу археологи виявили гігантське зображення кота. Геогліф досягає 37 метрів у довжину, а його вік, за оцінками фахівців, перевищує дві тисячі років.

Про це повідомляє BBC. Геогліф, імовірно, було намальовано в 200-і роки до нашої ери.

Тварину зображено лежачою на схилі на лівому боці. Малюнок було знайдено на плато Наска під час робіт із реставрації оглядового майданчика. Коту загрожує зникнення через природну ерозію, повідомили в міністерстві культури Перу.

Зображення кота виявили на плато Наска OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN / GOB.PE

Геогліф віднесли до епохи пізнього Паракаса, коли зображення котів були дуже популярними, проте малюнок на плато Наска є найдавнішим зі знайдених.

Геогліф був намальований в 200-і роки до нашої ери OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN / GOB.PE

У цьому районі виявлено й інші стародавні гігантські зображення: люди, тварини, геометричні фігури. Геогліфи Наски вже внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, археологічна місія Міністерства старожитностей виявила на півночі Єгипту саркофаг із мумією. Останки перебувають у дуже поганому стані, оскільки їм може бути не менше ніж чотири тисячі років.