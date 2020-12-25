У Перу відтворили обличчя жінки, яка жила 3700 років тому

У Перу змогли реконструювати обличчя жінки з вищого прошарку суспільства, похороненої близько 3700 років тому. Археологи дійшли висновку, що за типажем вона була дуже схожа на сучасну.

Як пише Latin American Herald Tribune, жінці, чию гробницю знайшли ще у 2016 році, дали ім'я "леді Ель-Параїсо" – на честь однойменного комплексу, де розташовані найстаріші з відомих храмів на території центру сучасного Перу.

За словами вчених, у померлої було довге обличчя, ніс і вилиці, що виступають, маленькі очі й вузький рот.

Антропометричний аналіз останків кістяка послужив основою для визначення розмірів і форми обличчя "леді Ель-Параїсо". Також вдалося встановити, що її зріст був усього 1,5 метра, а на момент смерті їй було від 20 до 25 років.

У Перу відтворили обличчя жінки, яка померла 3700 років тому. laht.com

Відтворити зовнішність стародавньої перуанки змогли за допомогою глини й гіпсу – саме цими матеріалами покрили череп, замість тканин і м'язів. Потім змодельоване обличчя вкрили скловолокном.

"Існує певна похибка, тому що ми ніколи не дізнаємося з точністю товщину колін, довжину носа або форму вух, але ми підійшли близько", – зазначив художник, який брав участь у реконструкції.

На думку істориків, жінки відігравали вкрай важливу роль у стародавньому перуанському суспільстві. Це доводить і гробниця згаданої "леді Ель-Параїсо". Адже вона розташована поруч із головним храмом цієї місцевості. Крім того, у ній лежали дорогі предмети.

"Ми говоримо про жінку, яка, можливо, мала важливий символічний зв'язок з обрядами, які практикувалися в храмах Ель-Параїсо", – дійшли висновку археологи.

За словами вчених, єдине, що їм не вдалося, – це встановити причину смерті жінки. Однак вони змогли з'ясувати деякі деталі з її життя.

Зокрема, наявність травми кісток на одному з передпліч вказує на те, що "леді Ель-Параїсо" була ткалею, а стан зубів показує, що вона їла морепродукти, юку, кукурудзу й боби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на острові Амеланд (Нідерланди) місцевий житель під час прогулянки пляжем знайшов кістку людини, яка жила за часів Римської імперії. Експертиза показала, що цим людським останкам не менше ніж 1700 років.