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1 червня • оновлено в 06:17
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У Перу сталися два потужні землетруси

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У південній частині Перу 31 травня зафіксували два потужних землетруси магнітудою 6 і 4,5 бала.

Про жертви і руйнування в результаті події поки нічого не повідомляється, передає Геологічна служба США.

Перший землетрус стався в 32 км від перуанського міста Лампа. Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км.

Перу сталися два потужні землетруси

Перу сталися два потужні землетруси

Як писав OBOZREVATEL раніше, на сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовані в районі Пюлюмур провінції Тунджелі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Перу
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