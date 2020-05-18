У Пентагоні заявили, що світ накриє більше двох хвиль COVID-19

У США попередили про другу хвилю пандемії коронавірусу COVID-19.

Глава Пентагону Марк Еспер повідомив, що загроза масштабного поширення вірусу зберігається, передає "Голос Америки".

"Ми готуємося до другої хвилі, а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – заявив американський міністр оборони.

Пандемія COVID-19

Військовий зазначив, що в Штатах незабаром не скасують режим соціального дистанціювання, що найменше, до винаходу вакцини.

Додамо, що США почали відновлювати деякі військові місії з певними змінами через пандемію COVID-19. У червні Пентагон планує провести спільні американо-польсько навчання, які були раніше перенесені через коронавірус.

"Ми мінімізуємо ризики для наших військових шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізоляції, соціального дистанціювання і посилення вимог щодо особистої гігієни", – пояснив заступник міністра Метью Донован.

Крім того, в Пентагоні мають намір тестувати на наявність хвороби військових, починаючи з критично важливих сил, такі як військово-ядерні сили. Далі йдуть військові з зон конфлікту, потім військові, що повертаються зі служби з-за кордону. А вже потім всі роди військ.

У самому міністерстві вже починають поступово повертати персонал на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США COVID-19 захворіли понад 1,5 мільйона чоловік, що складає третину від загальної кількості в світі (понад 4,8 млн).