Головна Новини
18 травня • оновлено в 07:29
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Пентагоні заявили, що світ накриє більше двох хвиль COVID-19

4.7т
Читати матеріал російською

У США попередили про другу хвилю пандемії коронавірусу COVID-19.

Глава Пентагону Марк Еспер повідомив, що загроза масштабного поширення вірусу зберігається, передає "Голос Америки".

"Ми готуємося до другої хвилі, а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – заявив американський міністр оборони.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

Військовий зазначив, що в Штатах незабаром не скасують режим соціального дистанціювання, що найменше, до винаходу вакцини.

Додамо, що США почали відновлювати деякі військові місії з певними змінами через пандемію COVID-19. У червні Пентагон планує провести спільні американо-польсько навчання, які були раніше перенесені через коронавірус.

"Ми мінімізуємо ризики для наших військових шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізоляції, соціального дистанціювання і посилення вимог щодо особистої гігієни", – пояснив заступник міністра Метью Донован.

Крім того, в Пентагоні мають намір тестувати на наявність хвороби військових, починаючи з критично важливих сил, такі як військово-ядерні сили. Далі йдуть військові з зон конфлікту, потім військові, що повертаються зі служби з-за кордону. А вже потім всі роди військ.

У самому міністерстві вже починають поступово повертати персонал на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США COVID-19 захворіли понад 1,5 мільйона чоловік, що складає третину від загальної кількості в світі (понад 4,8 млн).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
Пентагон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги