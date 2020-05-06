У Пентагоні США заявили, що не знають, звідки взявся коронавірус
Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, в Пентагоні запевнили, що не знають, звідки він взявся.
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Із новою позицією виступив у вівторок, 5 травня, на брифінгу глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає CNN.
"Третє питання: чи вийшов він із вірусологічної лабораторії в Ухані, чи почався на ринку в Ухані, чи десь ще. Відповіді ми не знаємо", – заявив він.
При цьому, генерал відмовився обговорювати наявні дані розвідки, сказавши тільки, що, швидше за все, вірус мав природне походження.
"Вагомі докази свідчать про те, що, мабуть, це було ненавмисно", – додав Міллі.
"Дуже допоможе, якщо китайський уряд дозволить інспекторам і слідчим потрапити туди, щоб світ зміг дізнатися фактичне першоджерело, а ми – скористатися уроком і запобігти спалаху в майбутньому", – підкреслив генерал.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.
3 травня Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
А у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.