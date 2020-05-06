У Пентагоні США заявили, що не знають, звідки взявся коронавірус

Ірина Кулініч Світ 06:40, 6.05.2020 Оновлено: 06:40, 6.05.2020

Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, в Пентагоні запевнили, що не знають, звідки він взявся.

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Із новою позицією виступив у вівторок, 5 травня, на брифінгу глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає CNN.

"Третє питання: чи вийшов він із вірусологічної лабораторії в Ухані, чи почався на ринку в Ухані, чи десь ще. Відповіді ми не знаємо", – заявив він.

У Пентагоні США заявили, що не знають, звідки взявся коронавірус

При цьому, генерал відмовився обговорювати наявні дані розвідки, сказавши тільки, що, швидше за все, вірус мав природне походження.

"Вагомі докази свідчать про те, що, мабуть, це було ненавмисно", – додав Міллі.

"Дуже допоможе, якщо китайський уряд дозволить інспекторам і слідчим потрапити туди, щоб світ зміг дізнатися фактичне першоджерело, а мискористатися уроком і запобігти спалаху в майбутньому", – підкреслив генерал.

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