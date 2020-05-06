Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, в Пентагоні запевнили, що не знають, звідки він взявся.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Із новою позицією виступив у вівторок, 5 травня, на брифінгу глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає CNN.
"Третє питання: чи вийшов він із вірусологічної лабораторії в Ухані, чи почався на ринку в Ухані, чи десь ще. Відповіді ми не знаємо", – заявив він.
У Пентагоні США заявили, що не знають, звідки взявся коронавірус
При цьому, генерал відмовився обговорювати наявні дані розвідки, сказавши тільки, що, швидше за все, вірус мав природне походження.
"Вагомі докази свідчать про те, що, мабуть, це було ненавмисно", – додав Міллі.
"Дуже допоможе, якщо китайський уряд дозволить інспекторам і слідчим потрапити туди, щоб світ зміг дізнатися фактичне першоджерело, а ми – скористатися уроком і запобігти спалаху в майбутньому", – підкреслив генерал.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.
3 травня Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
А у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".