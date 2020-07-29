У Пентагоні пояснили перекидання військ ближче до кордонів РФ

Рішення військового командування США перемістити близько 12 тис. військових із Німеччини в інші європейські країни дозволить, зокрема, ефективніше протистояти Росії.

Про це 29 липня заявив глава Пентагону Марк Еспер на брифінгу. Вашингтон може розмістити додаткові військові сили в Польщі та країнах Балтії.

"Ці зміни допоможуть нам виконати основні завдання – оптимізувати можливості США і НАТО щодо стримування Росії, зміцнити НАТО, отримати більше стратегічної гнучкості", – сказав Еспер.

Він також зазначив, що передислокація американського контингенту в Європі є "значною стратегічною і позитивною зміною".

Глава Пентагону уточнив, що низка підрозділів продовжить розміщуватися на ротаційній основі "на сході і в районі Чорного моря", щоб "підсилювати стримування" Росії і забезпечувати безпеку союзників на південно-східному фланзі.

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп затвердив план із виведення з Німеччини 9,5 тисячі американських військовослужбовців, зокрема і для стримування дій Росії.