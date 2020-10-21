У Пентагоні назвали Росію серед головних загроз для США

Росія разом із Китаєм є головними стратегічними противниками США, які несуть загрозу національній безпеці держави.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер під час онлайн-включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада", передає Укрінформ. Крім того, очільник Пентагону підкреслив, що саме РФ та КНР порушують суверенітет інших країн та намагаються підірвати єдність Західу.

"З моменту мого призначення на посаду міністра оборони понад рік тому моїм найголовнішим пріоритетом була реалізація Стратегії національної оборони, яка наголошує, що ми перебуваємо у глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками – Китаєм і Росією", – наголосив Еспер.

Він зазначив, що виклики національній безпеці США надходять і з інших напрямів, у тому числі Північної Кореї та Ірану, а також екстремістських організацій. Однак у Вашингтоні продовжують розглядати Москву і Пекін в якості головних загроз.

"З одного боку, наші головні противники – Китай та Росія – швидко модернізують свої збройні сили та використовують зростання потужності для того, щоби ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн та змінювати баланс сили на власну користь", – сказав міністр оборони США.

З іншого боку, Москва і Пекін використовують економічні важелі на інші країни, додав Еспер. "Мілітаризація Китаєм побережних зон Південнокитайського моря, а також спроби анексії Криму Російською Федерацією та її вторгнення на сході України демонструють нахабні прагнення утиску суверенітету інших держав, а також розхитування супротиву й згуртованості країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО", – підсумував він.

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