У Пекіні через повторний спалах COVID-19 закрили школи і житлові комплекси
У Пекіні посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19. Там знову закрили школи, кілька житлових комплексів, а частині населення заборонили покидати місто.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як повідомляє DailyMail, у Пекіні у вівторок підтвердили ще 27 випадків зараження COVID-19 і всі вони пов'язані з ринком "Сіньфаді". Через це влада змінила рівень аварійного реагування міста на другий, що свідчить про серйозність спалаху.
Як обмежувальні заходи були закриті всі житлові комплекси поруч із ринком, а люди, які відвідували його в останні два тижні, тепер не можуть виїхати за межі міста.
Крім цього, із 17 червня, в Пекіні закриють усі середні і початкові школи, а навчання перейде в онлайн-формат. Усі ринки, ресторани, їдальні й офіси були попереджені про необхідність дезінфекції. Інші громадські об'єкти, такі як галереї, музеї та парки можуть працювати тільки на 30% від своєї максимальної місткості.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У пекінському районі Фентай (Китай) через спалах коронавірусу на оптовому ринку "Сіньфаді" ввели режим воєнного часу.
Уряд Пекіна заявив про високий ризик подальшого розповсюдження COVID-19 через спалах інфекції на ринку.
У Пекіні люди, побоюючись поновлення посиленого карантину, знову атакували супермаркети і магазини, як це було на початку пандемії.
Спалах COVID-19 у Пекіні міг статися через заморожену харчову продукцію з Європи.