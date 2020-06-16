У Пекіні через повторний спалах COVID-19 закрили школи і житлові комплекси

У Пекіні посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19. Там знову закрили школи, кілька житлових комплексів, а частині населення заборонили покидати місто.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, у Пекіні у вівторок підтвердили ще 27 випадків зараження COVID-19 і всі вони пов'язані з ринком "Сіньфаді". Через це влада змінила рівень аварійного реагування міста на другий, що свідчить про серйозність спалаху.

Як обмежувальні заходи були закриті всі житлові комплекси поруч із ринком, а люди, які відвідували його в останні два тижні, тепер не можуть виїхати за межі міста.

У Пекіні посилили карантин через другий спалах COVID-19 AP

У Пекіні посилили карантин через другий спалах COVID-19 Getty Images

У Пекіні посилили карантин через другий спалах COVID-19 Getty Images

У Пекіні посилили карантин через другий спалах COVID-19 Getty Images

Крім цього, із 17 червня, в Пекіні закриють усі середні і початкові школи, а навчання перейде в онлайн-формат. Усі ринки, ресторани, їдальні й офіси були попереджені про необхідність дезінфекції. Інші громадські об'єкти, такі як галереї, музеї та парки можуть працювати тільки на 30% від своєї максимальної місткості.

Як повідомляв OBOZREVATEL: