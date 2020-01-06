У пекельних пожежах в Австралії побачили "обличчя диявола": містичне фото

У безперервних пожежах в Австралії місцевий житель побачив "обличчя диявола".
"Вогненного сатану" в полум'ї роздивився місцевий фермер Крейг Калверт, передає видання The Sun.
Австралієць, який є фермером в шостому поколінні, провів більше 13 годин, борючись з вогнем, який обрушився на його будинок в Східному Гіпсанде, регіон Вікторія.
"Я не дуже люблю моторошні речі, але у вогні з'явилося велике обличчя диявола", – поділився він, опублікувавши фото пожежі.
"Лик диявола"
The Sun
"Лик диявола" в вогні
The Sun
Крейг Калверт
The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.
Стихія практично повністю знищила місто Балморал, який знаходиться за 120 км від Сіднея.
В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.
Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.
Через жорстокої стихії вже загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.
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