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6 січня • оновлено в 16:17
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У пекельних пожежах в Австралії побачили "обличчя диявола": містичне фото

3.1т
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У безперервних пожежах в Австралії місцевий житель побачив "обличчя диявола".

"Вогненного сатану" в полум'ї роздивився місцевий фермер Крейг Калверт, передає видання The Sun.

Австралієць, який є фермером в шостому поколінні, провів більше 13 годин, борючись з вогнем, який обрушився на його будинок в Східному Гіпсанде, регіон Вікторія.

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"Я не дуже люблю моторошні речі, але у вогні з'явилося велике обличчя диявола", – поділився він, опублікувавши фото пожежі.

"Лик диявола"

"Лик диявола"

The Sun

"Лик диявола" в вогні

"Лик диявола" в вогні

The Sun

Крейг Калверт

Крейг Калверт

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

  • Стихія практично повністю знищила місто Балморал, який знаходиться за 120 км від Сіднея.

  • В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

  • Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

  • Через жорстокої стихії вже загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія
Тег
пожежа
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
На Петьку-мятого Бухозавра похож.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Помнится обоз ерничал по поводу пожаров в России, что то не вижу такого же веселья в этот раз...
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Он Алекс
Он Алекс
Южный Гарик, кто ёрничал? Все были в шоке от того, что правительство России например губернатор Ус завял, что тушить не целесообразно и даже вредно
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