У пекельних пожежах в Австралії побачили "обличчя диявола": містичне фото

У безперервних пожежах в Австралії місцевий житель побачив "обличчя диявола".

"Вогненного сатану" в полум'ї роздивився місцевий фермер Крейг Калверт, передає видання The Sun.

Австралієць, який є фермером в шостому поколінні, провів більше 13 годин, борючись з вогнем, який обрушився на його будинок в Східному Гіпсанде, регіон Вікторія.

"Я не дуже люблю моторошні речі, але у вогні з'явилося велике обличчя диявола", – поділився він, опублікувавши фото пожежі.

"Лик диявола" The Sun

"Лик диявола" в вогні The Sun

Крейг Калверт The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія практично повністю знищила місто Балморал, який знаходиться за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожеж оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло.

Через жорстокої стихії вже загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

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