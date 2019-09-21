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21 вересня • оновлено в 13:14
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У Парижі знову атакували "жовті жилети": десятки затриманих

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У Парижі 21 вересня поліція розігнала учасників протестної акції "жовтих жилетів", застосувавши проти демонстрантів сльозогінний газ.

Інцидент стався поблизу вокзалу Сен-Лазар. Крім того, в зв'язку з протестами поліція вже затримала 30 осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французькі ЗМІ.

Всього в протестах "жовтих жилетів" беруть участь кілька сотень людей, зазначає Associated Press.

Раніше поліція попросила учасників протестів залишити розташовану неподалік площу Мадлен, на якій було заборонено проводити акції. Йдучи з площі, учасники протесту вигукували слогани проти президента Франції Еммануеля Макрона.

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Готуючись до акцій протестів, влада посилила присутність поліції на вулицях міста, а також заборонили протестувальникам збиратися в деяких точках французької столиці, наприклад, на Єлисейських полях.

21 вересня в Парижі заплановані не тільки акції "жовтих жилетів", але також демонстрація проти пенсійної реформи і марш проти кліматичних змін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, акції протесту "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне почалися у Франції в листопаді 2018 року. По всій країні в протестних заходах взяли участь сотні тисяч осіб.

Надалі вимоги протестувальників поширилися на боротьбу із зубожінням населення, за підвищення мінімальних зарплат і пенсій. В даний час вони набули політичного забарвлення аж до закликів до відставки президента Макрона.

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Тема
Протести у Франції
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Теги
Європейський Союз протест
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