У Парижі знову атакували "жовті жилети": десятки затриманих

У Парижі 21 вересня поліція розігнала учасників протестної акції "жовтих жилетів", застосувавши проти демонстрантів сльозогінний газ.

Інцидент стався поблизу вокзалу Сен-Лазар. Крім того, в зв'язку з протестами поліція вже затримала 30 осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французькі ЗМІ.

Всього в протестах "жовтих жилетів" беруть участь кілька сотень людей, зазначає Associated Press.

Раніше поліція попросила учасників протестів залишити розташовану неподалік площу Мадлен, на якій було заборонено проводити акції. Йдучи з площі, учасники протесту вигукували слогани проти президента Франції Еммануеля Макрона.

Готуючись до акцій протестів, влада посилила присутність поліції на вулицях міста, а також заборонили протестувальникам збиратися в деяких точках французької столиці, наприклад, на Єлисейських полях.

21 вересня в Парижі заплановані не тільки акції "жовтих жилетів", але також демонстрація проти пенсійної реформи і марш проти кліматичних змін.

France has become a police state. Crazy scenes at this time of the morning in #Paris.



Media silence so keeping it relevant. # Acte45 #GiletsJaunes pic.twitter.com/Ui7bJecx76