У Парижі у саудівської принцеси вкрали коштовностей і шуб більш ніж на €600 тисяч

Квартиру принцеси Саудівської Аравії в Парижі зламали і обікрали на суму близько €600 тисяч.

Про це повідомило BFM. Житло розташоване на авеню Жорж-V недалеко від Єлисейських полів.

47-річна господиня не заходила в свою квартиру з середини серпня.

Повернувшись в четвер, 6 листопада, вона виявила відсутність дорогих сумок, коштовностей і хутра. Загальна сума збитку склала не менше €600 тысяч.

Зникло близько тридцяти сумок Hermès вартістю від €10 000 до €30 000 кожна, годинники Cartier, прикраси і хутра.

"Загальний збиток все ще оцінюється", – повідомило джерело видання.

Жертву пограбування госпіталізували в стані шоку. Поліцейські поки не змогли з нею поспілкуватися.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування і доручила його бригаді з припиненню бандитизму судової поліції Парижа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парижі пограбували квартиру російського олігарха, співвласника страхової компанії "РЕСО-Гарантія" Миколи Саркісова, збиток оцінили щонайменше в півмільйона євро.