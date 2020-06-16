У Парижі радикали зірвали мітинг медпрацівників і влаштували сутички з поліцією

У французькому Парижі радикальне угрупування зірвало мирний мітинг медпрацівників і влаштувало бійки з поліцією.

Як повідомляє Reuters, у вівторок, 16 червня, в Парижі проходила мирна акція медпрацівників, які хотіли нагадати уряду про обіцянки, дані в кінці травня. Протестуючі вимагали поліпшення умов праці та оплати в медустановах.

Однак, близько 16:00 неподалік від еспланади біля Будинку Інвалідів, учасники радикального руху Black Blocs проникли до лав протестувальників і почали заворушення: кидали каміння в поліцейських, підпалювали урни і навіть перевернули автомобіль.

Поліцейські оточили район і періодично розганяли натовп сльозогінним газом. Як повідомила префектура поліції в Twitter, для мирних протестувальників залишили контрольований прохід, за допомогою якого вони можуть покинути місце зіткнень.

Станом на 18:30 поліція повідомила про 24 затриманих.

Мітинг медпрацівників в Парижі

Мітинг медпрацівників в Парижі

Мітинг медпрацівників в Парижі

Мітинг медпрацівників в Парижі Twitter Actu Paris

Сутички поліцейських і радикалів, що зірвали мітинг медпрацівників в Парижі Twitter Actu Paris

Сутички поліцейських і радикалів, що зірвали мітинг медпрацівників в Парижі Twitter Actu Paris

Сутички поліцейських і радикалів, що зірвали мітинг медпрацівників в Парижі Twitter Actu Paris

Сутички поліцейських і радикалів, що зірвали мітинг медпрацівників в Парижі Twitter Préfecture de Police

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парижі тисячі людей вийшли на несанкціоновану демонстрацію проти поліцейського насильства і расової несправедливості.