У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео

У Парижі 30 вересня почалися урочисті похорони 22-го президента Франції Жака Ширака, який помер на 87-му році життя.

Очікувалося, що провести колишнього правителя в останню путь приїдуть лідери 80 держав. За інформацією Reuters, станом на 12:30 за київським часом прибули 30 високопоставлених осіб. Серед них – президент РФ Володимир Путін.

Церемонія пройшла у церкві Сен-Сюльпіс. Труна з тілом колишнього президента закрита і накрита прапором Франції. Захід очолив чинний глава держави Еммануель Макрон, також прибули його попередники Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі та Валері Жискар д'Естен.

Макрон з дружиною особисто вітали прибулих політиків. Вхід до собору застелили червоною доріжкою. У церкві грала урочиста, але траурна музика.

З інших країн прилетіли 42-й президент США Білл Клінтон, іспанський колишній прем'єр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро і колишній президент Афганістану Хамід Карзай.

