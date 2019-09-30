У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео

У Парижі 30 вересня почалися урочисті похорони 22-го президента Франції Жака Ширака, який помер на 87-му році життя.
Очікувалося, що провести колишнього правителя в останню путь приїдуть лідери 80 держав. За інформацією Reuters, станом на 12:30 за київським часом прибули 30 високопоставлених осіб. Серед них – президент РФ Володимир Путін.
Церемонія пройшла у церкві Сен-Сюльпіс. Труна з тілом колишнього президента закрита і накрита прапором Франції. Захід очолив чинний глава держави Еммануель Макрон, також прибули його попередники Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі та Валері Жискар д'Естен.
Церква
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Макрон з дружиною особисто вітали прибулих політиків. Вхід до собору застелили червоною доріжкою. У церкві грала урочиста, але траурна музика.
Бріжит та Емануель Макрон
Скрішот
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A Saint-Sulpice pour rendre un dernier #hommage à Jacques #Chirac, ce grand Président si cher au cœur des Français.— Jacky Deromedi (@jacky_deromedi) 30 сентября 2019 г.
Merci Monsieur le Président ! 🙏🇫🇷 pic.twitter.com/pwkfLPFkoL
З інших країн прилетіли 42-й президент США Білл Клінтон, іспанський колишній прем'єр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро і колишній президент Афганістану Хамід Карзай.
🔴 #LIVE - #France holds national day of mourning, final memorial service for Jacques #Chirac.— FRANCE 24 English (@France24_en) 30 сентября 2019 г.
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День похорону оголосили жалобним по всій країні. Національні прапори приспущені на всіх будівлях.
🔊 #JacquesChirac funeral: Military band plays "La Marseillaise", the French national anthem pic.twitter.com/1Wg1EvP8HU— FRANCE 24 English (@France24_en) 30 сентября 2019 г.
Близько 13:05 труну з тілом почали заносити всередину церкви. Присутні біля собору люди аплодували. Станом на 14:20, в церкві тривало урочисте прощання. Близько 14:30 відвідувачі почали залишати церкву.
О 14:30 відвідувачі почали залишати церкву, а труну перевезли до кладовища в районі Монпарнас.
Як відомо, Жак Ширак правив Францією два терміни: з 1995-го по 2002-й і з 2002-го по 2007 рік. Свою політичну кар'єру він почав ще у 60-х. За часів його першого терміну Франція повернулася до політики голлізму – напрямку, основоположником якого був генерал де Голль. Особливість цієї ідеології полягає у незалежності держави від впливу будь-якої іншої країни.
Після закінчення свого президентського терміну Ширак був засуджений на два роки умовно за перевищення службових повноважень.
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Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня пройшла народна церемонія прощання з Жаком Шираком, куди пропускали всіх охочих віддати йому шану.
Побажання провести народне прощання висловила сім'я Ширака. Для всіх, хто прийшов до Будинку Інвалідів, рідні експрезидента приготували брошури з його відомими висловлюваннями.
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