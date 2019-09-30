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30 вересня • оновлено в 19:07
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У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео

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У Парижі 30 вересня почалися урочисті похорони 22-го президента Франції Жака Ширака, який помер на 87-му році життя.

Очікувалося, що провести колишнього правителя в останню путь приїдуть лідери 80 держав. За інформацією Reuters, станом на 12:30 за київським часом прибули 30 високопоставлених осіб. Серед них – президент РФ Володимир Путін.

Церемонія пройшла у церкві Сен-Сюльпіс. Труна з тілом колишнього президента закрита і накрита прапором Франції. Захід очолив чинний глава держави Еммануель Макрон, також прибули його попередники Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі та Валері Жискар д'Естен.

Церква

Церква

Скріншот

Макрон з дружиною особисто вітали прибулих політиків. Вхід до собору застелили червоною доріжкою. У церкві грала урочиста, але траурна музика.

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У Франції попрощалися з експрезидентом Шираком: фото натовпів людей
Бріжит та Емануель Макрон

Бріжит та Емануель Макрон

У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео

Скрішот

У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео

Скріншот

З інших країн прилетіли 42-й президент США Білл Клінтон, іспанський колишній прем'єр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро і колишній президент Афганістану Хамід Карзай.

День похорону оголосили жалобним по всій країні. Національні прапори приспущені на всіх будівлях.

Близько 13:05 труну з тілом почали заносити всередину церкви. Присутні біля собору люди аплодували. Станом на 14:20, в церкві тривало урочисте прощання. Близько 14:30 відвідувачі почали залишати церкву.

О 14:30 відвідувачі почали залишати церкву, а труну перевезли до кладовища в районі Монпарнас.

У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео
У Парижі попрощалися з експрезидентом Шираком: усі фото і відео

Як відомо, Жак Ширак правив Францією два терміни: з 1995-го по 2002-й і з 2002-го по 2007 рік. Свою політичну кар'єру він почав ще у 60-х. За часів його першого терміну Франція повернулася до політики голлізму – напрямку, основоположником якого був генерал де Голль. Особливість цієї ідеології полягає у незалежності держави від впливу будь-якої іншої країни.

Після закінчення свого президентського терміну Ширак був засуджений на два роки умовно за перевищення службових повноважень.

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Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня пройшла народна церемонія прощання з Жаком Шираком, куди пропускали всіх охочих віддати йому шану.

Побажання провести народне прощання висловила сім'я Ширака. Для всіх, хто прийшов до Будинку Інвалідів, рідні експрезидента приготували брошури з його відомими висловлюваннями.

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Особа
Жак Ширак
Місце
Франція Париж
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Антошин Денис
Антошин Денис
У кого-то денег не хватило на перелет
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Антошин Денис
Антошин Денис
У Зе денег нет на билет?
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Mega Death
Mega Death
Xoxлов не было))
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