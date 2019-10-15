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15 жовтня • оновлено в 21:30
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У Парижі масовий протест пожежних переріс у сутички з поліцією: відео акції

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У столиці Франції Парижі у вівторок, 15 жовтня, пройшов протест пожежних проти низької заробітної плати та важких умов праці.

Правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ, передає телеканал BFM (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Акція почалася на площі Нації. До вечора протест переріс у сутички з поліцією. Стверджується, що агресивно налаштовані учасники почали провокувати поліцейських, які прибули на площу для забезпечення безпеки, кидаючи в них фаєри і димові шашки.

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Протест у Парижі

Протест у Парижі

twitter.com/AlertesInfos

Поліцейські були змушені кілька разів застосувати сльозогінний газ, проте розігнати маніфестантів не вдалося.

Згідно з даними профспілок, в акції взяли участь від 5 тис. до 10 тис. осіб.

Учасник протесту П'єр Тенепуд, який 10 років був пожежним у місті Нім, розповів, що вони працюють на 200%, а натомість не отримують гідної оплати, передає УП.

Протест у Парижі

Протест у Парижі

УП

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в префектурі поліції Парижа на правоохоронців напав чоловік із керамічним ножем.

У результаті були вбиті четверо поліцейських, серед них – жінка. Самого нападника застрелили з автомата у дворі префектури.

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Місце
Франція Париж
Теги
видео протест
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