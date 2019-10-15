У Парижі масовий протест пожежних переріс у сутички з поліцією: відео акції

У столиці Франції Парижі у вівторок, 15 жовтня, пройшов протест пожежних проти низької заробітної плати та важких умов праці.

Правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ, передає телеканал BFM (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Акція почалася на площі Нації. До вечора протест переріс у сутички з поліцією. Стверджується, що агресивно налаштовані учасники почали провокувати поліцейських, які прибули на площу для забезпечення безпеки, кидаючи в них фаєри і димові шашки.

Протест у Парижі twitter.com/AlertesInfos

Поліцейські були змушені кілька разів застосувати сльозогінний газ, проте розігнати маніфестантів не вдалося.

Згідно з даними профспілок, в акції взяли участь від 5 тис. до 10 тис. осіб.

Учасник протесту П'єр Тенепуд, який 10 років був пожежним у місті Нім, розповів, що вони працюють на 200%, а натомість не отримують гідної оплати, передає УП.

Протест у Парижі УП

▶ ️ Police used a water cannon against protesting firemen in front of the French National Assembly in Paris, Tuesday. pic.twitter.com/hgvBXEJDqB - The Voice of America (@VOANews) October 15, 2019

PARIS - Importantes tensions en cours devant l'Assemblée Nationale.



Les pompiers ont décidé de se rassembler devant pour protester.



Canon à eau et lacrymogène largement utilisé. pic.twitter.com/6ctSs2QGCC - Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2019

PARIS - Les pompiers bloquent désormais le périphérique. Circulation perturbée. Tensions en cours. pic.twitter.com/Sx1ASlxXrW - Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2019

PARIS - Manifestation des pompiers:



Tensions en cours. Le canon a eau est utilisé contre les pompiers. pic.twitter.com/aK3it1sh50 - Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2019

Manifestation à Paris: affrontements en cours entre la police et des pompiers pic.twitter.com/EkMot4lPBD - BFMTV (@BFMTV) October 15, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в префектурі поліції Парижа на правоохоронців напав чоловік із керамічним ножем.

У результаті були вбиті четверо поліцейських, серед них – жінка. Самого нападника застрелили з автомата у дворі префектури.

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