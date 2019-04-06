У Парижі прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: подробиці

На північному сході Парижа увечері в суботу, 6 квітня, стався потужний вибух у шестиповерховому будинку.

Уточнюється, що НП відбулася в 19-му міському окрузі, повідомив телеканал BFMTV. Після вибуху пожежа охопила всю будівлю.

З вогнем борються близько восьми десятків пожежних. Вони визнають, що наразі не знають, чи є в будинку, що горить, загиблі.

Відомо, що на першому поверсі будівлі знаходяться декілька магазинів, над ними – квартири.

twitter.com/InfosFrancaises

Скрін відео

INCENDIE À PARIS : Une forte explosion a retenti dans l'immeuble en feu. L'électricité a été coupé dans la rue. #Incendie pic.twitter.com/OoxDNouYem — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 6 квітня 2019 р.

PARIS : Important incendie en cours dans un immeuble du Boulevard Macdonald, dans le 19ᵉ arrondissement, des dizaines de pompiers mobilisés.pic.twitter.com/zXVnOzuQrF — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 6 квітня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Афінах (Греція) в поліцейську будку біля російського консульства двоє невідомих кинули вибуховий пристрій.

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