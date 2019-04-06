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У Парижі прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: подробиці

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На північному сході Парижа увечері в суботу, 6 квітня, стався потужний вибух у шестиповерховому будинку.

Уточнюється, що НП відбулася в 19-му міському окрузі, повідомив телеканал BFMTV. Після вибуху пожежа охопила всю будівлю.

З вогнем борються близько восьми десятків пожежних. Вони визнають, що наразі не знають, чи є в будинку, що горить, загиблі.

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Відомо, що на першому поверсі будівлі знаходяться декілька магазинів, над ними – квартири.

У Парижі прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: подробиці

twitter.com/InfosFrancaises

У Парижі прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: подробиці

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Афінах (Греція) в поліцейську будку біля російського консульства двоє невідомих кинули вибуховий пристрій.

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Місце
ФранціяПариж
Теги
вибухпожежа
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