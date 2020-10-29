У Парижі показали найкращі фото 2020 року, зроблені з висоти

У столиці Франції Парижі пройшов конкурс Aerial Photography Awards 2020 року, на якому були представлені фотографії, зроблені з висоти.

Як повідомляє офіційний сайт премії, цьогоріч у конкурсі взяли участь фотографи з 65 країн. Відзначається, що допускалися до змагання будь-які знімки, зроблені з повітря – з дрона, літака, вертольота або повітряних куль.

Призові місця на конкурсі отримали понад 100 фотографій у 23 категоріях, таких як: "Локдаун", "Водні пейзажі", "Повсякденне життя", "Конструкції", "Жива природа", "Пейзаж", "Покинуті місця", "Подорожі" , "Цифрове розширення", "Шаблони", "Архітектура", "Міський пейзаж" та інші.

Головний приз завоював бельгієць Себастьян Надю, який став аерофотографом 2020 року.

Пропонуємо подивитися підбірку найкращих знімків-учасників конкурсу:

Перше місце в категорії "Архітектура". Грецька абстракція Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Друге місце в категорії "Архітектура". В оточенні Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Третє місце в категорії "Архітектура". Вежа Понте Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Четверте місце в категорії "Архітектура". Над хмарами Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

П'яте місце в категорії "Архітектура". Вежі – вид зверху Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Перше місце в категорії "Міські пейзажі". Іспанська веселка Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Друге місце в категорії "Міські пейзажі". Лего-місто Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Третє місце в категорії "Міські пейзажі". Пекельний ринок Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

Четверте місце в категорії "Міські пейзажі". Підйом Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

П'яте місце в категорії "Міські пейзажі". Бетонні джунглі Офіційний сайт Aerial Photography Awards 2020

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