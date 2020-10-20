У Парижі пограбували квартиру російського олігарха на півмільйона євро

У Парижі пограбували квартиру російського олігарха, співвласника страхової компанії "РЕСО-Гарантія" Миколи Саркісова, збиток оцінили щонайменше в півмільйона євро.

Про це повідомила газета Le Parisien. Пограбування сталося в п'ятницю, 16 жовтня, в обідню пору в будинку на авеню Фош в 16-му окрузі Парижа між Булонський лісом і Тріумфальною аркою.

Повідомляється, що були викрадені два годинники Rolex, ювелірні прикраси, бронзова статуя і вироби зі шкіри та хутра.

За словами поліцейських, діяли "професіонали", оскільки пограбування пройшло швидко і безшумно.

Також відзначено, що господар квартири в цей час знаходився в Сан-Тропе. Російський олігарх володіє нерухомістю на Рив'єрі.

За інформацією Forbes, Саркісов, заступник генерального директора компанії "РЕСО-Гарантія", великого учасника російського страхового ринку, посідає 146-й рядок у рейтингу "200 найбагатших бізнесменів Росії". У 2013 році його сім'я входила до десятки найбагатших в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2018 році оголосили в розшук російських братів-бізнесменів Миколу і Сергія Саркісових за підозрою в шахрайстві.