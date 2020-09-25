У Парижі невідомий із ножем напав на людей: є поранені. Відео

У Парижі (Франція) біля колишньої будівлі сатиричного тижневика Charlie Hebdo в п'ятницю, 25 вересня, відбулася атака на перехожих. Чотири людини отримали поранення.

Як пише Le Parisien, двоє з них серйозно травмовані. Про напад у XI окрузі французької столиці повідомляє також міське управління поліції в Twitter. Правоохоронні органи просять містян поки уникати відвідування цього району (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Нападника вже затримали. Також повідомляється, що поруч із будівлею поліціянти виявили підозрілий пакет.

Поліція Парижу / Twitter

Один із постраждалих – співробітник продюсерської компанії Première Lines, що розташована по сусідству з колишнім офісом Charlie Hebdo.

Біля Charlie Hebdo відбувся напад. Фото: LP

Школи і дитячі сади в районі нападу закрито з міркувань безпеки. У повітрі над місцем нападу працює вертоліт поліції.

Нагадаємо, що на початку вересня 2020 року видання Charlie Hebdo знову опублікувало карикатури на пророка Мухаммеда, після чого в редакцію почали надходити погрози.

7 січня 2015 року в редакцію Charlie Hebdo увірвалися озброєні ісламські бойовики, внаслідок чого було вбито 12 осіб, поранено ще 11 осіб. Теракт було здійснено через публікацію карикатур на пророка Мухаммеда. Терористичний акт у редакції Charlie Hebdo став початком низки нападів у Франції в період із 7 по 9 січня 2015 року.

Усього жертвами січневих терактів стали 17 осіб: 14 цивільних і 3 поліціянти.

Зазначимо, що напередодні газета звернулася з відкритим листом до громадян Франції. Його підписали більш ніж сотня французьких журналістів. У листі зазначається, що нині багато людей у країні отримує погрози розправою в соцмережах за висловлювання непопулярних думок, а держави тиснуть на французьких журналістів, які публікують критичні статті.

"За останні п'ять років чоловіків і жінок нашої країни вбивали різні фанатики, через їхнє походження або через їхні думки. Журналістів і карикатуристів страчували, щоб вони перестали вільно писати та малювати", – зазначили у листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Парижі відвідувач ресторану влаштував криваву розправу над офіціантом.