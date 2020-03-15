У Парижі "жовті жилети" влаштували протест всупереч карантину. Фото і відео масових заворушень

У столиці Франції Парижі сталися сутички і затримання на акції протесту "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці всупереч забороні на масові зібрання через пандемію коронавірусу.

Як передає Daily Mail, нова хвиля протестів почалася 14 березня. Це була 70-та субота поспіль, під час якої протестували так звані жовті жилети (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Жовті жилети влаштували протести всупереч карантину Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину Daily Mail

У центрі міста зібралися близько 800 осіб. Основною їх вимогою була відставка президента Франції Еммануеля Макрона.

Між поліцією і демонстрантами сталися зіткнення в районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції. Співробітники ОМОНу застосовували сльозогінний газ і кийки.

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину Daily Mail

За останніми даними, здійснено 79 арештів за правопорушення, пов'язані з акцією протесту. За фактом безладів копи провели 1163 перевірки. Мінімум 21 правоохоронець постраждав.

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину twitter.com/prefpolice

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину twitter.com/prefpolice

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину twitter.com/prefpolice

Plusieurs centaines de #GiletsJaunes réunis à Paris malgré le contexte de #COVIDー19 et l'interdiction de rassemblement de + de 100 personnes.

De nombreux manifestants portent un masque # acte70 pic.twitter.com/DML7rtMLuG - Yahoo Actualités (@YahooActuFR) March 14, 2020

Pensée spécifique pour les 21 policiers et gendarmes blessés dans l'exercice de leurs missions , au cours de la #manifestation parisienne. pic.twitter.com/TnnEAW6mNZ - Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Y a des grands grands malades dans la BRAV. Troubles du comportement ou consommation de toxiques je sais pas, mais faut qu'ils se calment. #GiletsJaunes # Acte70 #Paris pic.twitter.com/LeLuEqfFXO - Clément ᵩ 🌍 # FiersDeLaGrève (@rgxhgrg) March 15, 2020

Les manifestants sont invités à se disperser par le métro Chevaleret à Paris13 ou par le boulevard Vincent Auriol en direction de la place d'Italie. pic.twitter.com/9wZnMZ4STX - Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Bilan à 18h40:

➡️ 79 interpellations

➡️ 76 verbalisations

➡️ 1163 contrôles préventifs pic.twitter.com/2AOR5mJr3X - Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

#manifestation | Les #FDO repoussent actuellement une portion du cortège composée d'individus déterminés qui tentent de poursuivre leur progression sur un itinéraire non déclaré. pic.twitter.com/ZFOoGJSSyP - Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

#manifestation | Les policiers des BRAV ont interpellé des individus ayant déambulé en cortège sauvage dans le secteur Monge - Mouffetard. pic.twitter.com/2996kfzT8S - Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Як писав OBOZREVATEL, у міністра культури Франції Франка Рістера в неділю, 9 березня, підтвердили коронавірус. 46-річного чоловіка не госпіталізовували, він лікується вдома.

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