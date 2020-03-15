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15 березня • оновлено в 17:29
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У Парижі "жовті жилети" влаштували протест всупереч карантину. Фото і відео масових заворушень

1.9т
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У столиці Франції Парижі сталися сутички і затримання на акції протесту "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці всупереч забороні на масові зібрання через пандемію коронавірусу.

Як передає Daily Mail, нова хвиля протестів почалася 14 березня. Це була 70-та субота поспіль, під час якої протестували так звані жовті жилети (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Жовті жилети влаштували протести всупереч карантину

Жовті жилети влаштували протести всупереч карантину

Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

Daily Mail

У центрі міста зібралися близько 800 осіб. Основною їх вимогою була відставка президента Франції Еммануеля Макрона.

Між поліцією і демонстрантами сталися зіткнення в районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції. Співробітники ОМОНу застосовували сльозогінний газ і кийки.

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

Daily Mail

За останніми даними, здійснено 79 арештів за правопорушення, пов'язані з акцією протесту. За фактом безладів копи провели 1163 перевірки. Мінімум 21 правоохоронець постраждав.

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

Daily Mail

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

twitter.com/prefpolice

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

twitter.com/prefpolice

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

"Жовті жилети" влаштували протести всупереч карантину

twitter.com/prefpolice

Як писав OBOZREVATEL, у міністра культури Франції Франка Рістера в неділю, 9 березня, підтвердили коронавірус. 46-річного чоловіка не госпіталізовували, він лікується вдома.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Протести у Франції
Місце
Франція Париж
Теги
затримання фотографии видео карантин протест
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