Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на яскравий протест. Фото і відео

У суботу, 21 грудня, на честь дня народження президента Франції Еммануеля Макрона незадоволені його політикою активісти руху "жовтих жилетів" влаштували новий мітинг у Парижі.

Протестувальники вийшли на вулиці, надівши маски з обличчям глави держави. Фото і відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Заклик до того, щоб відзначити протестною акцією 42-й день народження французького лідера, був розміщений у мережі за кілька днів до події. Організатори мітингу підготувалися, розмістивши у вільному доступі шаблон маски з Макроном.

У Парижі на протест вийшли тисячі "Макронів" Instagram stephane_burlot

Активісти зібралися біля Лувра, наділи картонні маски Макрона і почали співати пісні, що з'явилися за час існування руху. Через 20 хвилин до місця проведення акції прийшли співробітники безпеки Лувру і жандарми. Протестувальників взяли в оточення.

Поки президент Франції Еммануель Макрон відзначає день народження в робочій поїздці за кордоном, група "жовтих жилетів" одягла маски і влаштувала у Лувра коротку акцію в честь глави держави. Поліція прибула швидко, але сутичок не було. #Paris #GiletsJaunes #Louvre pic.twitter.com/FCpVB0WeOq - Світові новини (@RIA_Worldnews) December 21, 2019

У Парижі "жовті жилети" вийшли на акцію в день народження Макрона. Протестуючі надягли картонні маски президента і почали співати пісні, що з'явилися за час існування руху https://t.co/EAbqv3X3fO pic.twitter.com/170sjV1cfa - РІА Новини (@rianru) December 21, 2019

Відзначимо, "жовті жилети" влаштували протести і в інших частинах міста.

France: The Yellow Vests in the streets of Paris mocking Macron. 21-12-2019 pic.twitter.com/Kwr9LrANNK - Rowan Van Dijk (@Lastkombo) December 21, 2019

This is #Paris today.



Massive anti-Macron #YellowVests protests are still going strong all across #France for the 58th week in a row.



But this will not be plastered everywhere on Western media because the French government is a US ally. #GiletsJaunes pic.twitter.com/aT2LLfLx4X - Sarah Abdallah (@sahouraxo) December 21, 2019

For weeks the people of #France have been brutalised by their own government ... limbs, eyes lost, people dead and there has been no media coverage or world outcry.They are singing "We are here, we are here, even if Macron does not want, we are here ". #GiletsJaunes # Acte58 #Paris pic.twitter.com/DoEdvH6zZm - 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi (@Amreen__Rizvi) December 21, 2019

France: The Yellow Vests in the streets of Paris mocking Macron. 21-12-2019 pic.twitter.com/ENmgfMqtUC - Rowan Van Dijk (@Lastkombo) December 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, акції протесту "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо почалися у Франції в листопаді 2018 року. По всій країні в протестних заходах взяли участь сотні тисяч осіб.

