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21 грудня • оновлено в 21:28
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Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на яскравий протест. Фото і відео

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У суботу, 21 грудня, на честь дня народження президента Франції Еммануеля Макрона незадоволені його політикою активісти руху "жовтих жилетів" влаштували новий мітинг у Парижі.

Протестувальники вийшли на вулиці, надівши маски з обличчям глави держави. Фото і відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Заклик до того, щоб відзначити протестною акцією 42-й день народження французького лідера, був розміщений у мережі за кілька днів до події. Організатори мітингу підготувалися, розмістивши у вільному доступі шаблон маски з Макроном.

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У Парижі на протест вийшли тисячі "Макронів"

У Парижі на протест вийшли тисячі "Макронів"

Instagram stephane_burlot

Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на протест

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Активісти зібралися біля Лувра, наділи картонні маски Макрона і почали співати пісні, що з'явилися за час існування руху. Через 20 хвилин до місця проведення акції прийшли співробітники безпеки Лувру і жандарми. Протестувальників взяли в оточення.

Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на протест

fr.sputniknews.com

Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на протест

fr.sputniknews.com

Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на протест

fr.sputniknews.com

Тисячі "Макронів" заполонили Париж: "жовті жилети" вийшли на протест

fr.sputniknews.com

Відзначимо, "жовті жилети" влаштували протести і в інших частинах міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, акції протесту "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо почалися у Франції в листопаді 2018 року. По всій країні в протестних заходах взяли участь сотні тисяч осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Протести у Франції
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украинцы на такие протесты не способны.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Англосаксы всё мутят. Они из покон веков ненавидят Европу и Францию. Великобританию нужно уничтожить.
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