У Парижі чоловік з ножами напав на поліцейських, вигукуючи "Аллах акбар!"

У Парижі чоловік з двома кухонними ножами спробував напасти на поліцейських, але був нейтралізований.

Про це повідомило Actu17. Інцидент стався в 15-му окрузі столиці Франції.

Мешканка вулиці Беатрікс Дюссан зателефонувала до поліції близько 15:00 і повідомила, що побачила двох підозрілих чоловіків, озброєних ножами, у дворі свого будинку.

Коли приїхали поліцейські, один з чоловіків кинувся на них з криком "Аллах Акбар". Він був озброєний двома кухонними ножами, але його швидко нейтралізували за допомогою електричного імпульсного пістолета і травматичної зброї.

Інцидент стався в 15 окрузі Парижа Google

Правоохоронці затримали 40-річного нападника і його 60-річного батька, який був поруч з ним.

Злочинець вже відомий поліції. Згідно з даними джерела в поліції, він страждає на шизофренію.

Поліція оперативно прибула на місце actu17

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому місті Ніцца 29 жовтня чоловік із ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули просто всередині церкви Нотр-Дам. Відомо, що одна з жінок була обезголовлена, а 70-річний чоловік отримав смертельне поранення в шию.

Крім того, спроба нападу ісламіста на поліцейських була здійснена і в Авіньйоні, зловмисника застрелили.

У Джидді (Саудівська Аравія) зловмисника було заарештовано після того, як накинувся з ножем на охоронця консульства Франції.