У Парижі чоловік з мачете намагався напасти на людей: блокували кілька вулиць. Відео

У вівторок, 3 листопада, Парижі (Франція) невідомий чоловік з мачете був затриманий поліцією, після того як він розгулював з холодною зброєю по місту.

Як повідомляє Reuters, поліція заарештувала його в готельному номері. Відзначається, що чоловік ходив з мачете в руках біля центральної станції паризького метро "Пер-Лашез".

За попередньою інформацією, чоловік намагався напасти на перехожих, тому поліцейські оточила кілька вулиць у центрі Парижа. В результаті затримання ймовірного злочинця ніхто не постраждав. Особа чоловіка встановлюється.

Новина оновлюється ...