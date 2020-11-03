У Парижі чоловік з мачете намагався напасти на людей: блокували кілька вулиць. Відео

Олексій Тітофф Світ 13:47, 3.11.2020 Оновлено: 14:01, 3.11.2020

У вівторок, 3 листопада, Парижі (Франція) невідомий чоловік з мачете був затриманий поліцією, після того як він розгулював з холодною зброєю по місту.

Як повідомляє Reuters, поліція заарештувала його в готельному номері. Відзначається, що чоловік ходив з мачете в руках біля центральної станції паризького метро "Пер-Лашез".

За попередньою інформацією, чоловік намагався напасти на перехожих, тому поліцейські оточила кілька вулиць у центрі Парижа. В результаті затримання ймовірного злочинця ніхто не постраждав. Особа чоловіка встановлюється.

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