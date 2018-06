У Парижі чоловік з бомбою взяв заручників: перші фото і відео

У Франції невідомий чоловік захопив людей в заручники.

За даними LUNA в Twitter, це сталося в 10-му окрузі Парижа. Мотив злочинця поки не ясний.

Як повідомляє Мirror, вулицю заблоковано озброєною людиною. Також, в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що у чоловіка є бомба і пістолет.

