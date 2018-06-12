У Парижі чоловік з бомбою взяв заручників: перші фото і відео

У Франції невідомий чоловік захопив людей в заручники.
За даними LUNA в Twitter, це сталося в 10-му окрузі Парижа. Мотив злочинця поки не ясний.
Як повідомляє Мirror, вулицю заблоковано озброєною людиною. Також, в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що у чоловіка є бомба і пістолет.
#BREAKING #IMAGES #PARIS From the scene of the situation,- LUNA (@Breakingservice) 12 червня 2018 р.
the motive for this is unknown pic.twitter.com/xDZCdh83VN
За попередніми даними, чоловік утримує трьох осіб. Як повідомляє радіостанція France Bleu, серед них є вагітна жінка. Крім того, зловмисник вимагає пов'язати його з посольством Ірану.
Поліція оточила місце події. Крім того, приїхали медики, пожежники та спецназ.
Заручники у Франції
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Заручники у Франції
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Заручники у Франції
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Заручники у Франції
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DEVELOPING: Police incident reportedly unfolding in Paris, France. pic.twitter.com/3YOm11v8kh- Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 червня 2018 р.
Peut être une prise d'otage rue des petites écuries.#bri sur place pompiers samu pic.twitter.com/5y4NWtyNSn— olivier benkemoun (@obenkemoun) 12 червня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні у Франції також був інцидент із заручниками. Терорист утримував людей у супермаркеті в місті Треб у французькому департаменті Од. Поліція звільнила заручників через годину після початку спецоперації.
12 червня чоловік захопив чотирьох дітей в американському Орландо, яких через добу було знайдено мертвими.
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