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ПолітикаЕкономіка

У Парижі чоловік з бомбою взяв заручників: перші фото і відео

2.8тЧитати новину російською

У Франції невідомий чоловік захопив людей в заручники.

За даними LUNA в Twitter, це сталося в 10-му окрузі Парижа. Мотив злочинця поки не ясний.

Як повідомляє Мirror, вулицю заблоковано озброєною людиною. Також, в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що у чоловіка є бомба і пістолет.

За попередніми даними, чоловік утримує трьох осіб. Як повідомляє радіостанція France Bleu, серед них є вагітна жінка. Крім того, зловмисник вимагає пов'язати його з посольством Ірану.

Поліція оточила місце події. Крім того, приїхали медики, пожежники та спецназ.

Заручники у Франції

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Заручники у Франції

mirror

Заручники у Франції

mirror

Заручники у Франції

mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні у Франції також був інцидент із заручниками. Терорист утримував людей у супермаркеті в місті Треб у французькому департаменті Од. Поліція звільнила заручників через годину після початку спецоперації.

12 червня чоловік захопив чотирьох дітей в американському Орландо, яких через добу було знайдено мертвими.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "Обозреватель".

Тема
Кримінал
Місце
ФранціяПариж
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