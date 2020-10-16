У передмісті Парижу біля школи обезголовили людину: терориста поранила поліція

У місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи невідомий, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.

Як повідомила 20minutes.fr, терорист знаходився на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім втік. Через деякий час поліцейські виявили його в сусідньому місті Ерані і випустили в підозрюваного кілька куль. За інформацією деяких ЗМІ, чоловік помер від поранень.

Поруч з тілом підозрюваного були виявлені ніж та пістолет.

Інцидент стався близько 17:00. Поліція попередила о 17:30 в повідомленні, опублікованому в Твіттері, що на площі Рене-Пікар в районі От-Рош, де розташований коледж Буа д'Ольн, проводиться спецоперація.

Заведено кримінальну справу за фактами "вбивства в зв'язку з терористичною діяльністю" і "злочинного терористичного співтовариства".

Глава Міноборони Франції Флорас Парлі переговорив телефоном з президентом Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром. Парлі ухвалив рішення повернутися з-закордонної поїздки. Він перебував з візитом в Марокко.

Як повідомило видання Actu17, нападник взяв на себе відповідальність за вбивство, розмістивши у Twitter фото загиблої жертви.

"Для Макрона, ватажка невірних, я стратив одну з ваших пекельних гончих, яка посміла принизити Мухаммеда", – написав чоловік. Зараз обліковий запис заблоковано.

Як повідомила La gazette, жертва – учитель історії та географії – показувала своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.

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