У ПАРЄ ухвалили нове зрадницьке рішення щодо Росії: що відомо

Комітет ПАРЄ з моніторингу рекомендував підтвердити повноваження російської делегації, які були оскаржені раніше.

"Комітет пропонує, щоб повноваження делегації РФ були підтверджені", – повідомляється на сайті Асамблеї.

Зараз російська делегація може працювати в залі так само, як і всі інші делегації, але не може голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

ПАРЄ "РБК-Україна"

У РФ вже цинічно заявили, що українській делегації нібито немає місця в ПАРЄ після повернення туди російських дипломатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.

Для консультацій Україна відкликала посла в Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, якої "відповіді" завдасть країна.

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