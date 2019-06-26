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У ПАРЄ ухвалили нове зрадницьке рішення щодо Росії: що відомо

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Комітет ПАРЄ з моніторингу рекомендував підтвердити повноваження російської делегації, які були оскаржені раніше.

"Комітет пропонує, щоб повноваження делегації РФ були підтверджені", – повідомляється на сайті Асамблеї.

Зараз російська делегація може працювати в залі так само, як і всі інші делегації, але не може голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

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ПАРЄ

ПАРЄ

"РБК-Україна"

У РФ вже цинічно заявили, що українській делегації нібито немає місця в ПАРЄ після повернення туди російських дипломатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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van Dijk Max
van Dijk Max
пачаму нетрезвый комуфляж есчо не у стен ПАСЕ? где покрышки и зеленка? все на брюссель ! самое свободное стадо покажет пример , как участвывать в интелектуальных диспитах
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hunt andres
hunt andres
Пора бляхерам да прочим геращенкам паковать чюмаданы и пиззовать на родину. Может, там на что сгодятся. Хотя, после провальных 5 лет балагана в ПАСЕ- вряд ли:-)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вай-вай!!! Все предали святую Украинщину!!! Кто чем вам обязан??
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