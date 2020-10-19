У ПАРЄ назвали поганим сигналом вихід Росії з консультацій щодо МН17

Борис Бондар Світ 16:05, 19.10.2020 Оновлено: 16:05, 19.10.2020

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з переговорів з Нідерландами і Австралією щодо знищення літака рейсу МН17 на Донбасі.

Про це сказав румунський парламентарій Тітус Корлецян. Його заява опублікована на сайті ПАРЄ.

"Вихід Росії з тристоронніх переговорів є поганим сигналом, перш за все для сімей жертв", – сказав депутат.

Він також підкреслив, що діалог необхідно було активізувати, а не закінчувати.

"Подача міждержавної скарги до Європейського суду з прав людини не є недружнім актом, який виправдовує негативну реакцію. Це нормальне і законне використання процесуального засобу правового захисту", – зазначив Корлецян.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 жовтня РФ вийшла з консультативної групи з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17 в Україні.

  • Причиною такого рішення назвали поведінку Нідерландів щодо РФ в цій справі.

  • У Нідерландах відповіли, що "глибоко жалкують" про рішення Росії не брати участь у тристоронніх консультаціях щодо MH17.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його колега з Нідерландів Стеф Блок провели телефонну розмову, присвячену темі трагедії МН17 і, зокрема, виходу Росії з консультацій щодо неї.

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