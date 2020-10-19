У ПАРЄ назвали поганим сигналом вихід Росії з консультацій щодо МН17
У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з переговорів з Нідерландами і Австралією щодо знищення літака рейсу МН17 на Донбасі.
Про це сказав румунський парламентарій Тітус Корлецян. Його заява опублікована на сайті ПАРЄ.
"Вихід Росії з тристоронніх переговорів є поганим сигналом, перш за все для сімей жертв", – сказав депутат.
Він також підкреслив, що діалог необхідно було активізувати, а не закінчувати.
"Подача міждержавної скарги до Європейського суду з прав людини не є недружнім актом, який виправдовує негативну реакцію. Це нормальне і законне використання процесуального засобу правового захисту", – зазначив Корлецян.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 жовтня РФ вийшла з консультативної групи з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17 в Україні.
Причиною такого рішення назвали поведінку Нідерландів щодо РФ в цій справі.
У Нідерландах відповіли, що "глибоко жалкують" про рішення Росії не брати участь у тристоронніх консультаціях щодо MH17.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його колега з Нідерландів Стеф Блок провели телефонну розмову, присвячену темі трагедії МН17 і, зокрема, виходу Росії з консультацій щодо неї.