У ПАРЄ назвали поганим сигналом вихід Росії з консультацій щодо МН17

У Парламентській асамблеї Ради Європи розчаровані виходом Росії з переговорів з Нідерландами і Австралією щодо знищення літака рейсу МН17 на Донбасі.

Про це сказав румунський парламентарій Тітус Корлецян. Його заява опублікована на сайті ПАРЄ.

"Вихід Росії з тристоронніх переговорів є поганим сигналом, перш за все для сімей жертв", – сказав депутат.

Він також підкреслив, що діалог необхідно було активізувати, а не закінчувати.

"Подача міждержавної скарги до Європейського суду з прав людини не є недружнім актом, який виправдовує негативну реакцію. Це нормальне і законне використання процесуального засобу правового захисту", – зазначив Корлецян.

Як повідомляв OBOZREVATEL :