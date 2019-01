У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

В адміністративній столиці Південно-Африканської республіки Преторії у вівторок, 8 січня, зіткнулися два потяги. У результаті мінімум четверо людей загинули, понад 600 отримали травми.

Причина аварії поки невідома, повідомляє The Citizen, однак, як заявив в.о. комісара місцевої поліції, за цим фактом порушено кримінальну справу.

Відзначається, що два локомотиви зіткнулися близько 10 години ранку в районі станції Маунтін-В'ю. Один із них після НП зійшов із рейок (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

За попередніми даними, потяги перевозили близько 800 пасажирів. Видання пише, що один із потягів стояв на платформі, коли інший в'їхав у нього.

Деталі інциденту з'ясовуються.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT

4 commuters confirmed dead and over 300 injured in the Mountain View train crash in Pretoria. pic.twitter.com/s1tHbRRKcY