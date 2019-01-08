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У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

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В адміністративній столиці Південно-Африканської республіки Преторії у вівторок, 8 січня, зіткнулися два потяги. У результаті мінімум четверо людей загинули, понад 600 отримали травми.

Причина аварії поки невідома, повідомляє The Citizen, однак, як заявив в.о. комісара місцевої поліції, за цим фактом порушено кримінальну справу.

Відзначається, що два локомотиви зіткнулися близько 10 години ранку в районі станції Маунтін-В'ю. Один із них після НП зійшов із рейок (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

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У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/Abramjee

У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/Abramjee

У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/ER24EMS

За попередніми даними, потяги перевозили близько 800 пасажирів. Видання пише, що один із потягів стояв на платформі, коли інший в'їхав у нього.

Деталі інциденту з'ясовуються.

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У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/Abramjee

У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/Abramjee

У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/Abramjee

У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/ER24EMS

У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

twitter.com/Abramjee

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії поїзд в'їхав у натовп людей, у зв'язку з чим загинула мінімум 61 особа, близько 80 були поранені. Люди вийшли подивитися на феєрверк, коли трапилася катастрофа.

Місце
ПАР
Теги
потягсмертьфотографиивидео
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