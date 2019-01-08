У ПАР при зіткненні потягів поранено більше 600 осіб: фото та відео смертельної НП

В адміністративній столиці Південно-Африканської республіки Преторії у вівторок, 8 січня, зіткнулися два потяги. У результаті мінімум четверо людей загинули, понад 600 отримали травми.

Причина аварії поки невідома, повідомляє The Citizen, однак, як заявив в.о. комісара місцевої поліції, за цим фактом порушено кримінальну справу.

Відзначається, що два локомотиви зіткнулися близько 10 години ранку в районі станції Маунтін-В'ю. Один із них після НП зійшов із рейок (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

twitter.com/Abramjee

twitter.com/Abramjee

twitter.com/ER24EMS

За попередніми даними, потяги перевозили близько 800 пасажирів. Видання пише, що один із потягів стояв на платформі, коли інший в'їхав у нього.

Деталі інциденту з'ясовуються.

twitter.com/Abramjee

twitter.com/Abramjee

twitter.com/Abramjee

twitter.com/ER24EMS

twitter.com/Abramjee

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT - Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 січня 2019 р.

4 commuters confirmed dead and over 300 injured in the Mountain View train crash in Pretoria. pic.twitter.com/s1tHbRRKcY - Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії поїзд в'їхав у натовп людей, у зв'язку з чим загинула мінімум 61 особа, близько 80 були поранені. Люди вийшли подивитися на феєрверк, коли трапилася катастрофа.