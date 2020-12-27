У Пакистані розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув
У ніч на неділю, 27 грудня, на півночі Пакистану розбився військовий вертоліт.
Як повідомляється на сайті Збройних сил Пакистану, загинули чотири людини, що перебували на борту: перший і другий пілоти вертольота, а також два солдати.
Вертоліт евакуював тіло військовослужбовця, який загинув раніше, потрапивши під снігову лавину.
Причиною катастрофи називають технічні причини.
Як повідомив OBOZREVATEL, у США унаслідок зіткнення невеликого літака й вертольота в небі над штатом Нью-Джерсі загинули 9 осіб. Тіла загиблих витягли з річки Ґудзон.
Під час аварії вертольота у Вологодській області Росії загинув ексзаступник губернатора, гендиректор АТ "Дід Мороз" – вотчини Діда Мороза у Великому Устюзі Олег Васильєв.