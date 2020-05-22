У Пакистані літак розбився в житловому кварталі: на борту було понад 100 осіб. Фото й відео

У Пакистані літак Airbus A320, що летів із Лахора в Карачі, розбився 22 травня поруч із аеропортом призначення. Повітряне судно з понад 100 особами на борту впало на житлові райони.

Водночас кількість жертв поки невідома. Відео з місця авіакатастрофи з'явилися в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, лайнер різко втратив висоту та впав прямо на житлові будинки. В результаті були пошкоджені щонайменше чотири споруди.

Пасажирський літак розбився у житловому кварталі Пакистану

До району катастрофи спрямували рятувальників та армійські підрозділи. Про жертв не повідомляється, та й інформація про кількість пасажирів на борту літака, який зазнав аварії, у різних джерелах відрізняється.

Пасажирський літак розбився у житловому кварталі Пакистану

Поки відомо, що літак здійснював внутрішній рейс PK8303. З огляду на дані сервісу Flightradar24, Airbus A320-214 вилетів із Лахора о 13:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і мав приземлитися в Карачі о 14:45. Розбився він приблизно за 4 км від Міжнародного аеропорту Джинна в Карачі під час заходу на посадку.

На оприлюднених у мережі кадрах видно уламки літака, розтрощені будинки та автомобілі, розкидані по всьому районі.

Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану twitter.com/RJimranofficial

Водночас Daily Mail, із посиланням на словами представників авіакомпанії, пише, що на борту перебувало 107 пасажирів.

"Літак розбився у Карачі. Ми намагаємося підтвердити кількість пасажирів, але попередньо це 99 пасажирів і вісім членів екіпажу", – сказав представник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.

Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану twitter.com/Dr_fizakhan

Пакистанські військові підкреслили, що сили безпеки країни стягнули в район авіакатастрофи свої пошукові групи, а також задіяли вертольоти для огляду місця аварії та надання допомоги в проведених рятувальних операціях. Тоді як медики розгорнули польовий госпіталь.

Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану dailymail.co.uk

Зазначається, що катастрофа трапилася через декілька днів після того, як Пакистан видав дозвіл на відновлення комерційних рейсів усередині країни в рамках пом'якшення карантину через пандемію.

Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану dailymail.co.uk

Як повідомили OBOZREVATEL у Міністерстві закордонних справ України, інформацію про можливе перебування на борту пакистанського літака українців нині перевіряють.

Новина доповнюється...

Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану

Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану twitter.com/zawaraslam

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот із Австралії побудував легкомоторний літак і розбився недалеко від житлового будинку в штаті Новий Південний Вельс.