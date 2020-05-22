У Пакистані літак розбився в житловому кварталі: на борту було понад 100 осіб. Фото й відео

У Пакистані літак Airbus A320, що летів із Лахора в Карачі, розбився 22 травня поруч із аеропортом призначення. Повітряне судно з понад 100 особами на борту впало на житлові райони.
Водночас кількість жертв поки невідома. Відео з місця авіакатастрофи з'явилися в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За попередньою інформацією, лайнер різко втратив висоту та впав прямо на житлові будинки. В результаті були пошкоджені щонайменше чотири споруди.
Пасажирський літак розбився у житловому кварталі Пакистану
До району катастрофи спрямували рятувальників та армійські підрозділи. Про жертв не повідомляється, та й інформація про кількість пасажирів на борту літака, який зазнав аварії, у різних джерелах відрізняється.
Пасажирський літак розбився у житловому кварталі Пакистану
Поки відомо, що літак здійснював внутрішній рейс PK8303. З огляду на дані сервісу Flightradar24, Airbus A320-214 вилетів із Лахора о 13:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і мав приземлитися в Карачі о 14:45. Розбився він приблизно за 4 км від Міжнародного аеропорту Джинна в Карачі під час заходу на посадку.
На оприлюднених у мережі кадрах видно уламки літака, розтрощені будинки та автомобілі.
Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану
twitter.com/RJimranofficial
Водночас Daily Mail, із посиланням на словами представників авіакомпанії, пише, що на борту перебувало 107 пасажирів.
"Літак розбився у Карачі. Ми намагаємося підтвердити кількість пасажирів, але попередньо це 99 пасажирів і вісім членів екіпажу", – сказав представник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.
Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану
twitter.com/Dr_fizakhan
Як повідомили OBOZREVATEL у Міністерстві закордонних справ України, інформацію про можливе перебування на борту пакистанського літака українців нині перевіряють.
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Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану
Пасажирський літак розбився в житловому кварталі Пакистану
twitter.com/zawaraslam
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ- Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے.
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
PIA plane crashed near model colony in Karachi#PIA #planecrash pic.twitter.com/ANIdyaD0tk— Zawar Aslam (@zawaraslam) May 22, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот із Австралії побудував легкомоторний літак і розбився недалеко від житлового будинку в штаті Новий Південний Вельс.
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