В особистого помічника Трампа виявили коронавірус

Антон Малиновський Світ 20:53, 7.05.2020 Оновлено: 21:19, 7.05.2020

У четвер, 7 травня, стало відомо, що в одного з помічників президента США Дональда Трампа підтвердили COVID-19.

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Про це повідомляє CNN, посилаючись на заступника прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі, який підтвердив їм цю інформацію. За його словами, хворий – член ВМС США і є особистим камердинером Трампа.

"Медичний підрозділ Білого дому недавно повідомив нам, що військовослужбовець Сполучених Штатів, що працює в кампусі Білого дому, дав позитивний результат на коронавірус", – заявив він.

В особистого помічника Трампа виявили коронавірус

Відзначається, що камердинери є службовцями елітної військової частини і мають дуже близький доступ до президента і його сім'ї. Наприклад, вони супроводжують їх у поїздках, несуть відповідальність за безпеку їжі і напоїв.

Також Гідлі заявив, що президент і його оточення одразу пройшли тести на COVID-19 і вони дали негативний результат. Однак, сама ця новина нібито засмутила Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір згорнути роботу цільової групи щодо коронавірусу.

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