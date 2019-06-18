В Оманській затоці атакували танкери: у США показали нові фото інциденту

У США показали нові фотографії з місця атаки на танкери в Оманській затоці, яка трапилася 13 червня.

Знімки опублікувало Центральне командування Збройних сил США. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно човен типу "Гашті" іранського Корпусу Вартових Ісламської революції біля борту танкера Kokuka Courageous.

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Також великим планом показали пошкодження, викликані вибухом магнітної міни, і місце кріплення другої міни, яка не спрацювала і була знята.

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Атака на танкери в Оманській затоці Telegram Directorate 4

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За попередньою інформацією, судна обстріляли торпедами, після чого трапилися вибухи і пожежі.

У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок.

У Росії вже заявили, що ситуація в затоці Омана може розхитати основи світової економіки.

Іран же відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерана до нападів на танкери в Оманській затоці.

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