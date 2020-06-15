У Нью-Йорку жінка отримала рахунок на 400 тисяч доларів за лікування COVID-19

Антон Малиновський Світ 19:41, 15.06.2020 Оновлено: 20:21, 15.06.2020

У Нью-Йорку жінка, яка перехворіла COVID-19, отримала рахунок від лікарні на суму понад 400 тисяч доларів. У госпіталі після назвали це помилкою.

Як повідомляє The New York Times, Джанет Мендес проходила лікування в Mount Sinai Hospital. Після виписки їй прийшов рахунок на 31 165 доларів, однак тоді вона все ще погано почувалася і вирішила на якийсь час відкласти це питання.

Скоро їй надійшов наступний рахунок – на 401 885,57 доларів. У ньому, правда, було зазначено, що близько 325 тисяч доларів лікарня візьме на себе, але ще близько 75 тисяч мало лягти на плечі Джанет.

"Я тоді думала: "Боже мій, як мені платити таку суму? У мене немає таких грошей!" – розповіла вона.

Джанет Мендес
The New York Times

Коли перше потрясіння пройшло, жінка помітила, що більшість позицій у рахунку були досить розмитими. Наприклад, 3550 доларів із неї вимагали за "стаціонарні витрати", від 41 до 82 тисяч доларів коштувала "кардіологічна допомога", а 42 714 доларів – "препарати", хоча ніде не було вказано, які конкретно ліки їй давали

"Сама я не знала, що мені вводять, я ж лежала без свідомості", – згадала Джанет.

У лікарні заявили, що насправді цей рахунок повинні були вислати страховій компанії жінки, але сталася помилка. Сама Джанет Мендес розповіла, що недавно змінила страхову компанію і приїхала в лікарню без нової страхової інформації. Ймовірно, тому бухгалтерія лікарні виставила рахунок їй напряму.

Після в госпіталі заявили, що жоден пацієнт не повинен сплачувати рахунки сам, оскільки на лікування хворих із COVID-19 держава виділила їм близько 63,7 мільйонів доларів.

Згідно з правилами роботи під час карантину, жодна лікарня не може вимагати з пацієнта гроші, навіть якщо страховик готовий заплатити менше, ніж вимагає госпіталь. Тим не менш, деякі лікарі можуть виставляти окремі рахунки, в обхід бухгалтерії госпіталю, як було і в разі Мендес – чотири лікарі зажадали від 300 до 1800 доларів за день за лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як лікують COVID-19 в українських лікарнях і чи дійсно за це не беруть гроші.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Путін розповів про плани Росії на гіперзвукову зброю

Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт

Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського". Документ

Називали "залізною леді": що відомо про спортсменку Катющеву, яка трагічно загинула під Одесою

У мережі розгорівся новий мовний скандал через McDonalds: українці відреагували