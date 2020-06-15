У Нью-Йорку жінка отримала рахунок на 400 тисяч доларів за лікування COVID-19

У Нью-Йорку жінка, яка перехворіла COVID-19, отримала рахунок від лікарні на суму понад 400 тисяч доларів. У госпіталі після назвали це помилкою.

Як повідомляє The New York Times, Джанет Мендес проходила лікування в Mount Sinai Hospital. Після виписки їй прийшов рахунок на 31 165 доларів, однак тоді вона все ще погано почувалася і вирішила на якийсь час відкласти це питання.

Скоро їй надійшов наступний рахунок – на 401 885,57 доларів. У ньому, правда, було зазначено, що близько 325 тисяч доларів лікарня візьме на себе, але ще близько 75 тисяч мало лягти на плечі Джанет.

"Я тоді думала: "Боже мій, як мені платити таку суму? У мене немає таких грошей!" – розповіла вона.

Джанет Мендес The New York Times

Коли перше потрясіння пройшло, жінка помітила, що більшість позицій у рахунку були досить розмитими. Наприклад, 3550 доларів із неї вимагали за "стаціонарні витрати", від 41 до 82 тисяч доларів коштувала "кардіологічна допомога", а 42 714 доларів – "препарати", хоча ніде не було вказано, які конкретно ліки їй давали

"Сама я не знала, що мені вводять, я ж лежала без свідомості", – згадала Джанет.

У лікарні заявили, що насправді цей рахунок повинні були вислати страховій компанії жінки, але сталася помилка. Сама Джанет Мендес розповіла, що недавно змінила страхову компанію і приїхала в лікарню без нової страхової інформації. Ймовірно, тому бухгалтерія лікарні виставила рахунок їй напряму.

Після в госпіталі заявили, що жоден пацієнт не повинен сплачувати рахунки сам, оскільки на лікування хворих із COVID-19 держава виділила їм близько 63,7 мільйонів доларів.

Згідно з правилами роботи під час карантину, жодна лікарня не може вимагати з пацієнта гроші, навіть якщо страховик готовий заплатити менше, ніж вимагає госпіталь. Тим не менш, деякі лікарі можуть виставляти окремі рахунки, в обхід бухгалтерії госпіталю, як було і в разі Мендес – чотири лікарі зажадали від 300 до 1800 доларів за день за лікування.

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