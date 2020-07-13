У Нью-Йорку вперше за 4 місяці не зафіксували смертей від COVID-19

Нью-Йорк повідомив про перший за 4 місяці день без єдиної смерті від COVID-19.

Влада Нью-Йорка повідомила про перший за 4 місяці день без єдиної смерті від коронавірусної інфекції (COVID-19).

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Як пише Daily Mail, перша офіційна смерть у місті була зареєстрована 11 березня. З 13 березня по 11 липня не було жодного дня без смерті від коронавірусу.

Усього за 4 місяці померли 18 670 жителів Нью-Йорка, з них 4613 – від COVID-19.

У той час як у Нью-Йорку спостерігається тенденція до зниження захворювання, загалом по країні відбувається різке зростання.

Так, у неділю, 12 липня, у Флориді зареєстровано понад 15 000 позитивних випадків зараження вірусом. Це був найвищий показник за один день для будь-якого штату і навіть побив рекорд, раніше встановлений у Нью-Йорку в квітні.

Станом на 13 липня в США виявили 3 414 557 випадків COVID-19, до того ж померли 137 795 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікаря з Нью-Йорка були виявлені симптоми коронавірусу через чотири місяці після зараження.