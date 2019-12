У Нью-Йорку влаштували криваву різанину в будинку рабина на Хануку. Фото і відео

У передмісті Нью-Йорка Монсі на святкуванні Хануки (єврейське свято) чоловік з мачете напав на людей в будинку рабина.

За даними The Jerusalem Post, не менше п'ятьох осіб постраждали, двоє госпіталізовані з важкими пораненнями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки.)

За словами глави єврейського центру Хабаду, рабина Шмуеля Ганца, три жертви нападу вже виписані з лікарні, ще двоє – перенесли операцію в районній лікарні.

Він зазначив, що афроамериканець увійшов до синагоги і витягнув мачете, потім почав "кришити" людей. Обличчя нападника було частково приховано шарфом. Після цього злочинець вибіг і сховався в срібному автомобілі.

Серед поранених були дві дитини – вони в стабільному стані. Поліцейський повідомив місцевим ЗМІ, що можливого підозрюваного знайшли.

"Дозвольте мені прояснити: антисемітизм і фанатизм будь-якого роду суперечать нашим цінностям інклюзивності та різноманітності, ми абсолютно не терпимо подібних актів ненависті. Ваші дії не залишаться безкарними", – сказав після події губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Дані спільного дослідження Associated Press, USA Today та Північно-Східного університету свідчать про те, що в США у 2019 році відбулося найбільше число масових вбивств з 1970-х років – 41, з яких 33 – розстріли. В результаті атак загинули 211 осіб.

Video from the scene of the stabbings at a synagogue in Monsey where Chassidim were gathered for a Hanukkah celebration. pic.twitter.com/wQhWp9SrdA

Aware of reports of a stabbing in Monsey, NY at a synagogue. We are on the way to the scene to gather more information and coordinate with law enforcement. https://t.co/9piFaI6g7u