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29 грудня • оновлено в 10:27
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У Нью-Йорку влаштували криваву різанину в будинку рабина на Хануку. Фото і відео

1.1т
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У передмісті Нью-Йорка Монсі на святкуванні Хануки (єврейське свято) чоловік з мачете напав на людей в будинку рабина.

За даними The Jerusalem Post, не менше п'ятьох осіб постраждали, двоє госпіталізовані з важкими пораненнями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки.)

За словами глави єврейського центру Хабаду, рабина Шмуеля Ганца, три жертви нападу вже виписані з лікарні, ще двоє – перенесли операцію в районній лікарні.

Місце нападу на Хануку

Місце нападу на Хануку

twitter / avitalrachel

Він зазначив, що афроамериканець увійшов до синагоги і витягнув мачете, потім почав "кришити" людей. Обличчя нападника було частково приховано шарфом. Після цього злочинець вибіг і сховався в срібному автомобілі.

Місце події на Хануку

Місце події на Хануку

twitter / ADL_NYNJ

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Серед поранених були дві дитини – вони в стабільному стані. Поліцейський повідомив місцевим ЗМІ, що можливого підозрюваного знайшли.

"Дозвольте мені прояснити: антисемітизм і фанатизм будь-якого роду суперечать нашим цінностям інклюзивності та різноманітності, ми абсолютно не терпимо подібних актів ненависті. Ваші дії не залишаться безкарними", – сказав після події губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Напад з мачете на Хануку - місце події

Напад з мачете на Хануку - місце події

twitter / ADL_NYNJ

Дані спільного дослідження Associated Press, USA Today та Північно-Східного університету свідчать про те, що в США у 2019 році відбулося найбільше число масових вбивств з 1970-х років – 41, з яких 33 – розстріли. В результаті атак загинули 211 осіб.

Напад на Хануку в Нью-Йорку

Напад на Хануку в Нью-Йорку

twitter

Напад на Хануку - поліція

Напад на Хануку - поліція

twitter / ADL_NYNJ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні невідомий відкрили вогонь з автоматів по людях біля синагоги. В результаті НП загинуло дві людини. Вбивця вів онлайн-трансляцію того, що відбувається.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
США Нью Йорк
Теги
антисемітизм напад
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
У ж и д о в самый жёсткий праздник это Пурим.Празднование массового резни персов ж и д а м и.
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