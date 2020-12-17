У Нью Йорку пройшов рекордний снігопад. Фото та відео зимового шторму

Дар'я Дурова Світ 01:49, 18.12.2020

У Нью Йорку (США) у четвер, 17 грудня, стався найбільший снігопад, який траплявся в місті за останні чотири роки.

Як пише The New York Times, у штаті найбільш сильно постраждали північні райони, де випало понад три фути, тобто 91,44 см снігу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Снігові завали в штаті Нью-Йорк
Twitter / Daily Weather
Штат Нью-Йорк
Twitter / Daily Weather
У північних районах випав майже метр снігу
Twitter / Daily Weather

Офіційні особи від Вірджинії до Мена звинуватили погоду в сотнях аварій і щонайменше шести смертельних випадках.

У самому місті сніговий шторм був менш руйнівним, проте в певних районах автовласникам довелося відкопувати свої машини.

Сніг у місті Нью-Йорк
The New York Times
Сніг вночі в Нью-Йорку
The New York Times

Снігопад у Нью-Йорку почався ще з ночі. За даними Національної метеорологічної служби, до 8 години ранку (за місцевим часом) у Центральному парку впало 10 дюймів (25,4 см) снігу. Це максимальний показник із січня 2016 року.

Сніг у Центральному парку
Twitter / OldMan
Снігопад створив казкову атмосферу в місті
Twitter / OldMan
Люди прочищали тротуари
The New York Times
Подібного снігопаду не спостерігалося кілька років
The New York Times
Нью Йорк
Twitter / MikeRoda
Нью Йорк
Twitter / Dave
Нью Йорк
Twitter / Dave
Нью Йорк
Twitter / Dave
Нью Йорк
Twitter / Dave
Снігові завали
Снігові завали

Пропонуємо переглянути відео засніженого Нью-Йорка:

Нагадаємо, 16 грудня префектури Гумма та Ніїгата в Японії за добу засипало снігом товщиною більше 1,2 метра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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